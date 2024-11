Wohl wegen gesundheitlicher Probleme ist ein Lkw-Fahrer in Knittlingen gegen eine Hauswand geprallt. Zuvor war er laut Polizei mit zwei Autos zusammengestoßen.

In Knittlingen (Enzkreis) ist am Freitagvormittag ein Lkw in ein Haus geprallt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte der 58-jährige Fahrer einen medizinischen Notfall. Der Lkw geriet in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto sowie einem geparkten Wagen. Dann sei er in ein Haus gefahren.

Polizei: Bergungsarbeiten dauern wohl den ganzen Tag

Der Lkw-Fahrer wurde laut Polizei eingeklemmt und musste schwer verletzt in ein Krankenhaus geflogen werden. Im Auto wurde ein Mensch laut Polizei leicht verletzt. Auch in dem Auto im Gegenverkehr sei ein Mensch verletzt worden, ihn brachten Rettungskräfte den Angaben nach ebenfalls in ein Krankenhaus. Die Bergungsarbeiten dauern voraussichtlich noch den ganzen Tag. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf zwischen 100.000 und 150.000 Euro.

Das Fahrzeug war bei dem Unfall gegen eine Hauswand geprallt. Laut Polizei müsse es wohl aufwendiger geborgen werden. Waldemar Gress / EinsatzReport24

