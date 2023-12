per Mail teilen

Ein 21-Jähriger ist in der Nacht auf Samstag bei einem Unfall in Rastatt tödlich verletzt worden. Ein Auto überfuhr einen Kreisverkehr und überschlug sich.

Bei einem Unfall in Rastatt ist am frühen Samstagmorgen ein Mensch tödlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei überfuhr ein Autofahrer im Industriegebiet einen Kreisverkehr in Richtung Autobahnzubringer. Der Wagen überschlug sich und blieb neben der Straße umgekippt liegen.

Beifahrer stirbt an Unfallstelle

Der 21 Jahre alte Beifahrer wurde laut Polizei bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der 28-jährige Fahrer sei leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Die genaue Unfallursache ist noch unklar. Die Ermittlungen laufen.

Laut einem Polizeisprecher ergaben sich Hinweise, dass der Fahrer betrunken gewesen sein könnte. Er habe eine Blutprobe abgeben müssen.