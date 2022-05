Zahlreiche Aktionen zum Tag der Pflegenden in der Region

Zum Tag der Pflegenden gehen heute zahlreiche Pflegekräfte für bessere Arbeitsbedingungen auf die Straße. An dem Aktionstag der Diakonie beteiligt sich auch die Evangelische Stadtmission Karlsruhe. Unter dem Motto #PflegebrauchtAufwind wird es in Stutensee eine Luftballonaktion geben. In den Ballons sind Wunschkarten, auf denen Mitarbeitende der Stadtmission ihre Forderungen an Politik und Entscheider deutlich machen. Am Städtischen Klinikum Karlsruhe werden sich Beschäftigte mit einer Kundgebung und Fotoaktion beteiligen. Ihr Motto: "Schluss mit Ausreden - mehr Personal!". Das Pflegebündnis Mittelbaden ist beim "Walk of Care" in Stuttgart dabei. Seit 1963 erinnern Pflegende jedes Jahr am 12. Mai an den Geburtstag von Florence Nightingale. Sie gilt als Begründerin der modernen Krankenpflege.