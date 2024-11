In Karlsruhe hat es am vergangenen Samstag erneut einen tödlichen Straßenbahnunfall gegeben. Erst vergangene Woche ist eine 63-jährige Fußgängerin bei einem Unfall in Karlsruhe gestorben.

Ein 26-jähriger Mann war laut Polizei am Samstag gegen 3:50 Uhr offenbar zu Fuß in Karlsruhe im Bereich Durlacher Tor/Gottesauer Platz unterwegs. Aus bislang ungeklärten Gründen soll er den Wartungsweg neben den Straßenbahngleisen an der Durlacher Allee betreten haben. Dort verlor der Mann wohl das Gleichgewicht, fiel ins Gleisbett und blieb dort liegen. Wenige Minuten später wurde er von einer aus dem Tunnel ausfahrenden Straßenbahn erfasst und dabei tödlich verletzt. Die Kriminalpolizei Karlsruhe ermittelt und geht derzeit von einem tragischen Unglücksfall aus. 63-Jährige erst vergangene Woche unter Straßenbahn geraten Es ist der zweite tödliche Straßenbahnunfall innerhalb einer Woche. Erst vergangenen Mittwoch war eine 63-jährige Frau bei einem Unfall tödlich verletzt worden. Sie geriet laut Polizei an einer Haltestelle unter die Bahn.