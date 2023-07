Ältere Männer mit Hut sitzen auf ihrem Klappstuhl und schauen stundenlang schweigend auf einen Bach - das ist das Klischee vom Angeln. Doch es tut sich was in der Szene: Seit einigen Jahren wird Angeln mehr und mehr zum Trendsport, der auch junge Leute begeistert. Sechs Millionen Deutsche angeln inzwischen mindestens einmal im Jahr. Zum Beginn der Anglermesse “Aqua Fisch” in Friedrichshafen hat SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich mit dem Präsidenten des Bezirks-Sportfischerverbands Koblenz, Klemens Breitenbach, gesprochen. In dem Interview erklärt er, was die Faszination am Angeln ausmacht.