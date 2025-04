Die Bahnstrecke der Murgtalbahn ist am Dienstag zwischen Rastatt und Gaggenau stundenlang gesperrt worden. Grund war ein verdächtiger Gegenstand - eine Gasflasche, wie die Polizei inzwischen mitteilte.

Eine Gasflasche war Ursache für die stundenlange Sperrung der Murgtalbahn am Dienstag zwischen Rastatt und Gaggenau. Die Flasche könnte laut Polizei schon länger am Murgdamm neben den Gleisen gelegen haben. Wer die Gasflasche abgelegt hat, ist unklar. Es werden Zeugen gesucht. Die Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Offenburg übernommen.

Nachdem der verdächtige Gegenstand am Dienstagnachmittag entdeckt wurde, wurde die Bahnstrecke durch die Bundespolizei zunächst gesperrt. Eine mögliche Gefährdung des Bahnverkehrs konnte zu der Zeit nicht ausgeschlossen werden. Auch die B462, die in der Nähe verläuft, wurde kurzzeitig gesperrt. Der Gegenstand konnte am Abend gesichert werden. Evakuierungen in nahe gelegenen Wohngebieten seien nicht nötig gewesen, so die Polizei.

Bus-Ersatzverkehr zwischen Rastatt und Gaggenau

Die Bundesstraße konnte am Dienstagabend wieder freigegeben werden, der Bahnverkehr blieb zunächst noch gestoppt. Zwischen Rastatt und Gaggenau wurde ein Bus-Ersatzverkehr eingerichtet. Am Abend teilte die Bundespolizei dann mit, dass die Sperrung der Murgtalbahn aufgehoben sei.