So werden die Helikopter der DRF in Rheinmünster gewartet

Wenn Menschen Hilfe brauchen, sind sie da. Die Rede ist von den Luftrettern, die immer dann kommen, wenn es Autounfälle mit Schwerstverletzten gibt, oder wenn Menschen anderweitig in Lebensgefahr geraten. Die DRF-Luftrettung, das sind die mit den roten Helikoptern, haben den heutigen 19. März zum Tag der Luftretter ausgerufen. Für uns Anlass, einmal in die Werft der DRF-Luftrettung in Rheinmünster am Baden-Airpark zu schauen. Dort werden seit mehr als vierzig Jahren Helikopter gewartet. Patrick Neumann war für uns dort: