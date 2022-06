per Mail teilen

In Bietigheim im Kreis Rastatt ist es am Mittwochabend zu einem Frontalzusammenstoß von zwei Fahrzeugen gekommen. Dabei wurden laut Polizei der Unfallverursacher und eine weitere Person schwer verletzt. Am Unfallort zwischen Elchesheim und Bietigheim war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Kreisstraße musste für die Bergungsarbeiten gut zwei Stunden lang gesperrt werden.