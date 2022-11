Wo spart der Deutsche am ehesten? Beim Essen! Das ist in Kriegs- und Inflationszeiten nicht anders. Naturkostläden wie der Laden 3 oder Füllhorn in Karlsruhe haben das Nachsehen. Bei Holger Höbel Hofmann am Werderplatz sind die Umsätze seit dem Frühsommer sogar um ein Drittel eingebrochen. Heiner Kunold berichtet.