Polizeifahndung nach Raubüberfall bei Pfinztal

Der 33-Jährige wurde nicht lebensgefährlich verletzt und kam in ein Krankenhaus. Die Polizei sperrte die B293 zwischen Pfinztal-Berghausen und Walzbachtal-Jöhlingen. Bei der Suche nach den Tätern war auch ein Hubschrauber im Einsatz. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mann zwischen 22:00 und 23:00 Uhr am Montagabend in dem Waldstück von einem oder mehreren Tätern überfallen wurde. Über die Art der Verletzung des 33-Jährigen und die mögliche Tatwaffe gibt es aus ermittlungstaktischen Gründen keine Informationen. Die Ermittlungen laufen laut Polizei auf Hochtouren.