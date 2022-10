Motorradfahrer wird bei Unfall in Iffezheim tödlich verletzt

Am Samstagabend wurde ein 40-jähriger Motorradfahrer in Iffezheim (Kreis Rastatt) tödlich verletzt. Laut Polizei starb er noch am Unfallort.

Der 40-jährige Mann soll laut Polizei beim Rheinübergang in Iffezheim auf einem Betriebsgelände der Staustufe auf und ab gefahren sein. Nach ersten Erkenntnissen sei er mit erhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen und habe die Kontrolle über sein Motorrad verloren. Er erlag seinen Verletzungen am Unfallort Der Mann soll ohne Helm gefahren und gegen einen am Straßenrand stehenden Anker geprallt sein. Laut Polizei erlag der Mann den schweren Verletzungen noch am Unfallort. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern noch an.

