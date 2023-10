Mehr Schutz für jüdische Einrichtungen in der Region

Zu konkreten Schutzmaßnahmen will sich die Polizei, weder in Pforzheim noch in Karlsruhe, äußern. Aus einsatztaktischen Gründen.Klar ist jedoch und das bestätigt auch die Polizei, die Überwachung von jüdischen Einrichtungen in der Region wird verstärkt. Die polizeilichen Ansprechpartner für die Israelitischen Religionsgemeinschaften stehen in engem Kontakt mit der jüdischen Gemeinde, teilt ein Pforzheimer Polizeisprecher mit. Die jüdische Kultusgemeinde Karlsruhe zeigt sich besorgt, aber an eine Absage von Veranstaltungen wird noch nicht gedacht. Ausdrücklich wurde die Zusammenarbeit mit den Behörden gelobt.