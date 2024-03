Der leblose Körper wurde gestern in dem kleinen See gefunden. Nach Angaben der Polizei handele es sich augenscheinlich um die Mutter einer vor einer Woche tot am Rheindamm bei Hockenheim gefundenen bei 27-Jährigen. Nach dem Ergebnis einer Sonderkommission der Mannheimer Polizei sollen beide am 6. März getötet worden sein. Ein 44 Jahre alter Mann und eine 43 Jahre alte Frau sind wegen dringenden Tatverdachts in Untersuchungshaft. Den beiden wird heimtückischer Mord vorgeworfen. Das fünf Monate alte Kind der 27-Jährigen befindet sich in Sicherheit. Die drei waren zuletzt in einer Flüchtlingsunterkunft im Rhein-Neckar-Kreis untergebracht.