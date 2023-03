Langer Stau nach Unfall auf der A5 bei Bruchsal

Zwei Autos fuhren laut Polizei in ein Stauende in der Nähe der Raststätte Bruchsal und verursachten die Karambolage. Auch ein Lastwagen war beteiligt. Sechs Insassen der beteiligten Fahrzeuge wurden leicht verletzt und in Rettungswagen zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Für die Unfallaufnahme wurde die Autobahn zunächst voll gesperrt. Es entstand hoher Sachschaden. Er liegt laut Polizei bei mindestens 100.000 Euro. Der Verkehr staute sich zeitweise auf einer Länge von bis 12 Kilometern in Richtung Frankfurt.