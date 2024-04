per Mail teilen

Der Karlsruher SC spielt in der 2. Fußball-Bundesliga am Samstag in Paderborn. Nach dem überraschenden Heimsieg letzte Woche gegen Tabellenführer St. Pauli bremst KSC-Trainer Christian Eichner aber die Hoffnungen, dass die Badener noch ins Rennen um den Aufstieg eingreifen könnten.