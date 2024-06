Eine 66-jährige Frau aus Kronau im Landkreis Karlsruhe soll am Freitag ihren Ehemann tödlich verletzt haben. Laut Polizei und Staatsanwaltschaft sitzt sie jetzt in Untersuchungshaft.

In der Nacht auf Freitag soll sich das Ehepaar in ihrer gemeinsamen Wohnung in Kronau gestritten haben. Im Streit habe die 66-Jährige ihren 74-jährigen Ehemann dann tödlich verletzt. So beschreiben es Polizei und Staatsanwaltschaft Karlsruhe in einer gemeinsamen Pressemitteilung.

Widerstandslos festgenommen

Am Morgen danach habe die 66-Jährige sich widerstandslos in ihrer Wohnung festnehmen lassen. Sie selbst habe die Polizei verständigt. Ein verständigter Notarzt stellte den Tod des Ehemannes fest. Genauere Hintergründe der Tat sind nicht bekannt. Die Beschuldigte sitze jetzt in Untersuchungshaft.