Kliniken warnen vor drohendem Finanz-Kollaps

Öffentliche Träger wie Stadt und Landkreis Karlsruhe könnten auf Dauern nicht das Defizit der Krankenhäuser tragen, sagten Vertreter von Städtischem Klinikum, RKH-Kliniken im Landkreis, Vidia-Klinken Karlsruhe und SRH in Karlsbad. Gestiegene Kosten durch Inflation oder Personal müssten noch vor der anstehenden Krankenhausreform von Bund und Ländern ausgeglichen werden. In der Region habe zuletzt der Wegfall der Notfallpraxis in Waghäusel für eine Zuspitzung gesorgt und den Druck auf die Kliniken im Landkreis zusätzlich erhöht. Auch Bürokratie bereite immer mehr Probleme und führe zu einer Verschwendung von Arbeitskraft.