per Mail teilen

In der Messe Karlsruhe findet am letzten Märzwochenende die RendezVino erstmals eigenständig statt. Die Genussmesse steht ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit.

Vom 24. bis zum 26. März wird auf dem Messegelände in Rheinstetten bei Karlsruhe geschlemmt. Die RendezVino findet zum ersten Mal ohne die Einrichtungs- und Gartenmesse INVENTA statt. Das Interesse an Wein ist laut der Geschäftsführerin der Karlsruher Messe, Britta Wirtz, so rasant gestiegen, dass es strategisch nur sinnvoll war, den Fokus auf den kulinarischen Teil zu legen.

Nachhaltigkeit spielt eine zentrale Rolle

Vor allem die Nachhaltigkeit spielt am Wochenende eine besondere Rolle. Der Winzer Ludwig Honold aus Östringen (Kreis Karlsruhe) stellt zum Beispiel seine PIWI-Weine vor. Das sind Weine aus pilzresistenten Rebstöcken, die weniger Pflanzenschutzmittel brauchen.

Kaffee auf der Weinmesse

Sven Herzog macht den Weinbauern auf der Messe Konkurrenz. "Kaffee ist der neue Wein", sagt er. Herzog ist Kaffeesommelier aus Waldbronn (Kreis Karlsruhe) und überzeugt davon, dass auch Kaffee nachhaltig sein kann. Bei den Kaffee-Tastings lernen die Besucher, worauf Sie dabei achten müssen und dass es mehr Möglichkeiten gibt, Kaffee zu trinken, als sie bis dato womöglich angenommen haben.

Grillen wie die Profis

Die Krokusse blühen und die Sonne lockt nach draußen – auch beim Kochen. Tipps und Tricks zur Essenszubereitung im Freien können sich Messebesucher auf den Kochshows und in den Ausstellungen holen, aber richtig spannend wird es am Samstag. Auf der Keramikgrill-Meisterschaft drücken die Zuschauer ambitionierten Hobby-Grillteams die Daumen.