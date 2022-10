19 Bewohner retten sich bei Wohnhausbrand in Bretten

Großeinsatz für Feuerwehr und Rettungskräfte am Donnerstagabend in Bretten. Bei einem Feuer in einem Wohnhaus wurde niemand verletzt.

Bei einem Brand in dem Mehrfamilienhaus in Bretten (Kreis Karlsruhe) ist nach ersten Schätzungen der Polizei ein Sachschaden von mehreren 100.000 Euro entstanden. Zwei Stockwerke sind komplett ausgebrannt. Feuerwehren aus Bretten und Knittlingen im Einsatz Das Feuer war am Donnerstag kurz nach 20 Uhr im Dachstuhl des Gebäudes ausgebrochen. Die Feuerwehr war mit 14 Fahrzeugen aus Bretten und dem benachbarten Knittlingen (Enzkreis) im Einsatz. Die Löscharbeiten dauerten nach Angaben der Polizei bis 2 Uhr. Ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude konnte verhindert werden. Alle 19 Bewohnerinnen und Bewohner konnten sich am Donnerstagabend unverletzt ins Freie retten. Mehrfamilienhaus nach Feuer unbewohnbar Das Haus in der Brettener Innenstadt sei durch das Feuer so stark beschädigt worden, dass es nicht mehr bewohnbar sei, teilte die Feuerwehr mit. Die Stadt organisierte deswegen die Unterbringung der geretteten Bewohner. Über die Brandursache lagen zunächst keine Erkenntnisse vor. Die Polizei ermittelt.