Haftbefehl nach Messerangriff in Weingarten

Der Tatverdächtige befindet sich in Untersuchungshaft. Er soll laut Polizei die Frau in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Weingarten mit einem Messer getötet haben. Zwischen den beiden bestand eine Beziehung, so die Polizei weiter. Der Mann wurde Dienstagvormittag in einer Garage in unmittelbarer Nähe des Tatorts festgenommen. Die Polizei war am frühen Morgen alarmiert worden. Bei der intensiven Suche nach dem Verdächtigen war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Die genauen Umstände der Tat und das Motiv sind noch unklar. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen.