Großteil der Pforzheimer Klingel-Beschäftigten wieder in Arbeit

Genau 1336 Mitarbeiter des Pforzheimer Versandhauses Klingel hatten nach der Ende August verkündeten Insolvenz ihr Arbeitsplätze verloren. Es sei die größte Massenentlassung in der Geschichte der Stadt gewesen, so Marina Lehman von der Agentur für Arbeit Nagold Pforzheim. Umso erfreulicher sei es, dass inzwischen 80 Prozent der Betroffenen wieder in Lohn und Brot stünden. Eine sofort eingerichtete Taskforce, Zweigstellen der Agentur an allen drei Klingel-Standorten, die enge Zusammenarbeit mit dem Krisenstab der Stadt und zahlreiche Weiterbildungsangebote hätten dies möglich gemacht, meinte die Agenturchefin. Sie zeigt sich optimistisch, dass auch für die 220 noch arbeitslosen Ex-Klingel-Beschäftigen Lösungen gefunden werden.