Großes Interesse am KVV-JugendticketBW

Es gebe viele Anfragen über die Hotlines, so ein Sprecher des KVV. Dabei stünden Themen wie der Wechsel des Abonnements und die Funktion des neuen Tickets im Mittelpunkt. Das große Interesse entspreche den Erwartungen, heißt es weiter. Mit dem Jugendticket können Jugendliche für einen Euro am Tag Busse und Bahnen nutzen. Gleichzeitig informierten sich viele Kunden auch über das bundesweit gültige Deutschlandticket, dass ebenfalls in diesem Jahr eingeführt wird. Noch vor dem offiziellen Start des Jugendtickets hat der KVV 1.000 neue Abonnenten über den günstigen Tarif gewonnen. Damit scheint der Plan aufzugehen, mithilfe des Jugendtickets mehr Menschen für den Öffentlichen Nahverkehr zu gewinnen.