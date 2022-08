50.000 Zuschauer bei Großer Woche in Iffezheim erwartet

Sie gilt als eine der wichtigsten Galopprennveranstaltungen in Deutschland: Am Samstag beginnt in Iffezheim die Große Woche. Pferderennsportfans fiebern dem Start entgegen.

In Iffezheim (Kreis Rastatt) blickt jetzt alles auf die Große Woche: Fünf Tage Spitzengaloppsport mit rund 50.000 erwarteten Zuschauern. Corona-Beschränkungen gibt es nicht mehr. Aber es gibt viel Sonne und wenig Regen - nicht gut fürs Geläuf. Da hilft nur die Zugabe von Wasser aus dem Schlauch, sagt der Geschäftsführer von Baden Galopp, Stephan Buchner.

"Wir haben zum Glück drei Beregnungsanlagen für die Rennbahn selbst. Die sind angeschlossen an einen Brunnen, so dass wir relativ gut mit dem Wasser wirtschaften konnten."

Rennbahn in gutem Zustand - trotz Trockenheit

Das Geläuf ist also trotz der Trockenheit in perfektem Zustand. Bleibt nur zu hoffen, dass die Pferde mit der Hitze gut zurechtkommen. Am Wochenende soll das Wetter allerdings etwas wechselhafter werden. Was gibt es Neues in Iffezheim? Eine neue Startanlage musste her für etwa 150.000 Euro – die alte hatte ausgedient.

1,3 Millionen Euro an Preisgeldern in Iffezheim

Sportlicher Höhepunkt der fünf Renntage der Großen Woche wird der Große Preis von Baden am 4. September sein. Allein hier winkt eine Siegerprämie in Höhe von 200.000 Euro. Insgesamt werden 1,3 Millionen Euro an Renngeldern ausgeschüttet. Und auch die Wetter sollen auf ihre Kosten kommen. Wartezeiten an den etwa 100 Kassenhäuschen sollen dank Digitalisierung reduziert werden.

Umfassendes Rahmenprogramm an der Rennbahn

Neben den Pferderennen gibt es erneut ein umfangreiches Rahmenprogramm für die ganze Familie, darunter ein Kinderprogramm, ein Hutwettbewerb und After Race Parties. Selbstverständlich findet auch wieder die traditionelle Rennpferde-Auktion der Baden-Badener Auktionsgesellschaft BBAG statt. 210 Rennpferde warten dort auf neue Besitzer.

Sehen und Gesehen werden - Hüte spielen an der Rennbahn in Iffezheim eine prominente Rolle. picture-alliance / Reportdienste dpa/Uli Deck

Mehr als 160 Jahre Galopprennen in Iffezheim

Pferderennen gibt es auf der Galopprennbahn in Iffezheim schon seit mehr als 160 Jahren. Zwischenzeitlich stand der Weiterbetrieb der Rennbahn auf der Kippe, als der langjährige Betreiber den Pachtvertrag kündigte. Im vergangenen Jahr fand sich dann mit Baden Galopp ein neuer Pächter für die Rennbahn.