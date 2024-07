Festnahme nach Tötungsdelikt in Weingarten

Der 25-Jährige wurde nach einem Hinweis von Anwohnern in einer Garage entdeckt und festgenommen, und zwar unmittelbar neben dem Tatort. Zuvor hatte die Polizei unter anderen mit einem Hubschrauber und mit Spürhunden nach dem Mann gesucht. Er wird verdächtigt, eine Frau getötet zu haben. Die 52-Jährige wurde in einem Wohnhaus in der Ortsmitte von Weingarten gefunden. Sie starb kurz darauf an ihren schweren Verletzungen. Laut Polizei kannten sich das Opfer und der mutmaßliche Täter. Man wisse jedoch nichts über die Art der Beziehung, so ein Polizeisprecher. Mehr Klarheit sollen bevorstehende erste Vernehmungen des Verdächtigen bringen.