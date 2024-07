Festnahme nach Tötungsdelikt in Weingarten

Im Rahmen der umfangreichen Fahndung wurde laut Polizei am Dienstagmorgen ein 25 Jahre alter Mann in Weingarten festgenommen. Der Einsatz hatte in der Nacht um 0 Uhr 40 begonnen. Polizisten fanden in einer Wohnung in der Ortsmitte von Weingarten eine Frau, die offenbar Opfer eines Tötungsdeliktes ist. Laut ersten Ermittlungen kannten sich die Frau und der Verdächtige. Bei der intensiven Suche nach dem Mann war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Autofahrer wurden gebeten, keine Anhalter mitzunehmen. Eine Gefahr für Anwohner habe nicht bestanden. Die Suche ist mittlerweile eingestellt.