Ein Geisterfahrer ist am Morgen auf der A5 zwischen Karlsruhe und Kronau unterwegs gewesen. Wie die Polizei mitteilte, war der 85-Jährige 18 Kilometer auf der falschen Fahrbahn in Richtung Süden gefahren.

Verkehrsteilnehmer meldeten den Falschfahrer

Nach Angaben der Polizei haben mehrere Verkehrsteilnehmer den Falschfahrer gegen 1 Uhr in der Nacht gemeldet. Er sei in südlicher Fahrtrichtung in die entgegengesetzte Richtung gefahren. Der Mann konnte in Höhe von Bad Schönborn von Polizeibeamten angehalten werden. Er habe einen verwirrten Eindruck gemacht. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Es sei glücklicherweise niemand verletzt worden, so die Polizei. Zuvor hatten Einsatzkräfte den Verkehr in Richtung Norden angehalten, um einen Unfall zu verhindern.