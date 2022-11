Erster Schnee an der Schwarzwaldhochstraße

Nach gut 30 Minuten auf der Autobahn erblicke ich in der Ferne die Berge. Von Schnee keine Spur. Stattdessen erst einmal zur Begrüßung Regentropfen. Nach Bühlertal wird es steil, die Sonne kommt raus und kurz vor Unterstmatt dann der erste Hauch Puderzucker im Wald. Am Mummelsee, auf rund 1.000 Meter Höhe: Nebel und eine geschlossene Schneedecke, knapp 3-5 Zentimeter. Auch ein paar Menschen außer mir, die aussteigen und den Schnee fotografieren und bestaunen:

Der Schnee ist eher matschig, und es ist nasskalt. Wenn man ein paar Minuten rumläuft, läuft auch die Nase läuft, O-ton Nase die ersten richtig nasskalten Temperaturen in dieser Saison, das Thermometer zeigt knapp 2 Grad. Deutlich kälter als unten in der Rheinebene. Viel los ist nicht auf dem Parkplatz, aber es kommen immer wieder Spaziergänger, Neugierige, zufällig Anhaltende oder Schneesuchende:

Weiß ist es, ein Hauch Winter, am Rande des geräumten Parkplatzes liegen schon kleinere Schneehaufen, aber das Flocken knirschen nicht, sie klingen eher wie Wasser, wenn die Autos drüber fahren: O-ton Auto fährt

Zwei Kilometer weiter am Seibelseckle ist die Schneeflockendecke noch dünner als am Mummelsee. Der Skihang zeigt an manchen Stellen noch grün. Dafür ist es schön warm in der Rasthütte Seibelseckle. Petra Geiser kümmert sich hier um die Gäste, heute ist allerdings wenig los. Und Petra kennt sich mit dem Wetter aus. Sie meint, das da draussen ist noch nicht der Winteranfang:

