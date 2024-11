Erste Urteile gegen Coronatest-Betrüger

per Mail teilen

Die zwei geständigen Angeklagten wurden vom Landgericht zu Freiheitsstrafen auf Bewährung verurteilt. Der eine zu einem Jahr und sechs Monaten, der andere zu einem Jahr und neun Monaten. Das Gericht sieht als erwiesen an, dass die Männer Coronatests in Höhe von 300 bzw. 400 Tausend Euro falsch abgerechnet haben. Ein Verurteilter habe nur einen Bruchteil der angegebenen Tests durchgeführt, der andere habe Teststationen fingiert, so der Vorsitzende Richter. Bei vier weiteren Beschuldigten steht das Urteil noch aus.