Diebe stehlen riesige Ostereier in Wurmberg - und das gleich mehrmals

Nach dem ersten Ostereierdiebstahl in Wurmberg (Enzkreis) waren die meterhohen Kunsteier in der Umgebung wieder gefunden worden, bevor sie dann ein zweites Mal geklaut wurden.

In der Gemeinde Wurmberg im Enzkreis waren am Osterwochenende Eierdiebe unterwegs. Die beiden Ostereier des Ortes wurden das erste Mal in der Nacht auf Ostersonntag gestohlen, so der Bürgermeister von Wurmberg, Jörg-Michael Teply. Eines der Eier stand auf der Insel eines Kreisverkehrs, das andere auf dem Beet vor einem Gasthaus.

Bürger aus Wurmberg haben Ostereier künstlerisch gestaltet

Bürger und Bürgerinnen aus Wurmberg hatten die Ostereier kunstvoll gestaltet. Sie sind aus Styropor, etwa zwei Meter hoch, mehrere Kilo schwer und mit Wappen und Schrift verziert.

Die Gemeinde Wurmberg (Enzkreis) ist nach dem Diebstahl sprachlos

Ei tauchte im See wieder auf

Im Laufe des Wochenendes wurden die Eier einige Kilometer von Wurmberg entfernt gefunden und an ihren ursprünglichen Standorten wieder aufgestellt. Das Ei auf dem Kreisverkehr stand allerdings nur wenige Stunden. Es wurde in der Nacht auf Montag direkt wieder gestohlen. In Folge einer Suchaktion tauchte das Ei in einem See wieder auf - allerdings vom Wasser zerstört und nicht mehr verwendbar. Das Ei musste aufwendig restauriert werden.