Diebe stehlen Tresor in Pfinztal und lassen ihn stehen

Einbrecher haben am Wochenende aus einem Wohnhaus in Pfinztal Schmuck im Wert von 20.000 Euro gestohlen. Einen 400 Kilogramm schweren Tresor ließen die Diebe in der Nähe des Hauses stehen.

Den Einbrechern gelang es zwar, den teuren Schmuck aus dem Haus in Pfinztal-Kleinsteinbach mitzunehmen, den Safe mussten sie allerdings vor dem Gebäude stehen lassen. Der Abtransport misslang. Panzerschrank vergeblich 150 Meter weiter geschleppt Vom Garten des Anwesens her gelangten die Täter laut Polizei in der Nacht zu Sonntag in das Haus in Kleinsteinbach. Sie schlugen die Terrassentür ein, durchsuchten sämtliche Zimmer und ließen den 20.000 Euro teuren Schmuck sowie einen Autoschlüssel mitgehen. Sie nahmen auch den 400 Kilogramm schweren Tresor mit. Allerdings gelang es den Einbrechern offenbar nicht, den Safe zu knacken oder abzutransportieren. Die Polizei fand den Panzerschrank etwa 150 Meter vom Haus entfernt. Wie ihn die Diebe dorthin bringen konnten, ist bislang unklar. Daneben stand das Auto der Hausbesitzer. Es sei zu vermuten, dass die Täter versucht hatten, den Tresor mit diesem Auto abzutransportieren, so die Polizei. Der Versuch schlug jedoch fehl.