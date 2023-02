Pforzheimer Bürger werden über Erstaufnahmeeinrichtung informiert

per Mail teilen

Eine Erstaufnahmeeinrichtung für bis zu 1.000 Geflüchtete - dieses Thema sorgt in Pforzheim derzeit für heftige Diskussionen. Am Mittwochabend findet dazu eine Bürgerinformation statt.

Oberbürgermeister Peter Boch (CDU) wirbt seit Wochen für eine Erstaufnahmeeinrichtung im Brötzinger Tal. Die Geflüchteten sollen dort im ehemaligen Gebäude des Bader-Versandhauses untergebracht werden. Der OB ist der Überzeugung, dass die Stadt erheblich entlastet würde, weil sie dann deutlich weniger Geflüchtete in den eigenen Einrichtungen unterbringen müsste.

Kritik aus unterschiedlichen Gründen

Viele in der Stadt lehnen den Plan ab – aus unterschiedlichen Motiven. Der Chef der FDP-Faktion im Gemeinderat etwa, Hans-Ulrich Rülke (FDP), ist entschieden gegen eine solche Einrichtung. Er ist überzeugt, dass eine Erstaufnahmeeinrichtung die ohnehin schon großen sozialen Probleme in Pforzheim noch verstärken würde. Statt als Flüchtlingsunterkunft sollte das ehemalige Bader-Areal für die Stadtentwicklung genutzt werden.

"Wenn der Gemeinderat das ablehnt, dann wäre es gut, dieses Gelände zu erwerben und städtebaulich zu entwickeln."

Kirchen wollen kein Massenlager

Für andere, wie die Kirchen und Flüchtlingshelfer, sind Massenlager menschenunwürdig. Die Unterbringung einer großen Zahl von Menschen auf engem Raum mit zu wenig Privatsphäre führe zwangsläufig zu Problemen, heißt es von Seiten der Kirchen. Sie sprechen sich für eine dezentrale Unterbringung in Wohnungen aus.

"In den letzten Jahren hat sich in Deutschland und Europa gezeigt, dass Massenlager nicht funktionieren und menschenunwürdig sind."

Grundsätzlich will der Pforzheimer Gemeinderat, dass die Stadt allein über die Nutzung und Entwicklung des ehemaligen Bader-Areals entscheidet und ein Vorkaufsrecht prüft. Ein entsprechender Antrag wurde am Dienstagabend zur Beratung in die Fachausschüsse verwiesen.

Die Bürgerinformation zur geplanten Erstaufnahmestelle ist die erste einer Reihe von Veranstaltungen, die die Stadt zur Situation von Geflüchteten in Pforzheim plant. Der Infoabend findet ab 18 Uhr in der Ringer-Halle des SV 98 Brötzingen statt.