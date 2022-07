Ukraine-Krieg: Klare Bedingung für Städtepartnerschaft mit Sotschi in Russland

Als Reaktion auf den Krieg in der Ukraine haben viele Städte in der Region ihre Städtepartnerschaften mit Russland auf Eis gelegt. So auch Baden-Baden. Die Stadt vertritt eine klare Linie zum weiteren Vorgehen: Die Voraussetzung für ein Wiederaufleben der Partnerschaft von Baden-Baden mit Sotschi ist nach Angaben der Stadt die Souveränität der Ukraine. Damit verbunden ein international anerkannter Friedensvertrag. Eine Sprecherin der Stadt betonte, dass man keine Brücken zu der Partnerstadt am Schwarzen Meer abreißen wolle, die völkerrechtlichen Voraussetzungen aber gegeben sein müssten. Auch Karlsruhe lässt die Partnerschaft mit Krasnodar in Russland weiter ruhen. Von Seiten der Stadt heißt es, dass man nach der Sommerpause beraten werde, wie es in dieser Frage weitergehen könnte. Pforzheim pausiert ebenfalls die offiziellen Beziehungen zu der sibirischen Stadt Irkutsk - wie beispielsweise die Kontakte zur Stadtverwaltung oder zum Bürgermeister. Private Kontakte oder Kontakte zwischen Lehrern seien teilweise noch da, heißt es von der Stadt Pforzheim. Hier solle ein kritischer Dialog auf zivilgesellschaftlicher Ebene weitergeführt werden.