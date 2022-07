Ein 25-jähriger Handwerker ist am Samstagnachmittag bei einem Arbeitsunfall auf einer Baustelle in Ölbronn-Dürrn im Enzkreis schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben befand sich der Handwerker auf dem Dachgebälk eines Rohbaus, um dort Arbeiten auszuführen. Dabei stürzte er aus einer Höhe von etwa vier Metern in die Tiefe. Er wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.