Abschiebung afghanischer Bundeswehr-Ortskraft verhindert

[09:33] Thoms, Katharina

BmE Abschiebung afghan. Bundeswehr-Ortskraft verhindert

SWR Katharina Thoms 24.11.2022

Anfang November ist das bundesweite Aufnahmeprogramm für bedrohte Menschen aus Afghanistan angelaufen. Die Nachfrage ist groß. Auch ehemalige Bundeswehr-Ortskräfte sollen so aus Afghanistan gerettet werden. Weil die Taliban ihr Leben bedrohen. So ging es auch der Familie Jacobi – nur: Sie sind auf eigene Faust geflohen. Mehr als drei Jahre Flucht. Und Anfang des Jahres kamen sie in Calw an. Und dann: Drohte ihnen eine Abschiebung. Nach Kroatien. Deutschland sei nicht zuständig. Im letzten Moment wurde jetzt die Abschiebung doch verhindert – wie das möglich war berichtet Katharina Thoms