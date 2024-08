12.8. Großkontrolle gegen Drogenkriminalität

Mit der Großkontrolle wollte die Karlsruher Polizei erneut ein Zeichen setzen. Rund hundert Beamte waren an der Aktion beteiligt. Es ging laut Polizei darum, den erneut aufkeimenden Drogenhandel einzudämmen und rivalisierende Gangs in ihre Schranken zu verweisen. Zuvor hatte es am vergangenen Wochenende in der Innenstadt zum Teil bewaffnete Auseinandersetzungen gegeben. Die Polizei rechnet diese Auseinandersetzungen rivalisierenden Drogenhändlergruppen zu und kündigte weitere, verschärfte Kontrollen an. Wir werden die Straße nicht den rivalisierenden Drogenhändlern überlassen., erklärte ein Polizeisprecher