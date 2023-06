Wer Immobilien in Baden-Württemberg besitzt und die Grundsteuererklärung noch nicht abgegeben hat, bekommt bald Post vom Finanzamt. Bislang sind 86 Prozent der Erklärungen eingegangen.

Immobilienbesitzer und -besitzerinnern in Baden-Württemberg, die ihre digitale Grundsteuererklärung noch nicht abgegeben haben, bekommen demnächst Post vom Finanzamt. Darin werde eine letzte Frist für die Abgabe gesetzt, teilte das Finanzministerium mit.

Für verspätete Abgabe kann es einen Zuschlag geben

Die Eigentümerinnen und Eigentümer bekommen sechs Wochen Zeit, um ihre versäumte Steuererklärung nachzuholen. In dem Schreiben wird ein neuer Abgabetermin genannt. Liegt die Erklärung auch dann noch nicht vor, kann das Finanzamt den Grundsteuerwert selbst schätzen. Ob man für die verspätete Abgabe einen Zuschlag zahlen muss, liegt demnach im Ermessen des zuständigen Finanzamts.

Laut Ministerium sind in Baden-Württemberg bislang 86 Prozent der Erklärungen für die Grundsteuer B, also für Immobilien, über das Online-Portal Elster eingegangen. Weil es am Anfang technische Probleme und auch viele Beschwerden über das Portal gab, war die offizielle Frist um mehrere Monate verlängert worden. Wegen einer Reform müssen in Deutschland Millionen Immobilien neu bewertet werden. Die neue Grundsteuer muss ab Januar 2025 gezahlt werden.