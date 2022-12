Jagdverpachtung künftig per Ausschreibung?

In Heilbronn wurden die Jagdbezirke in der Vergangenheit in freihändiger Vergabe meist an den vorherigen Pächter vergeben. Jetzt soll sich an der Praxis etwas ändern.

Der Heilbronner Wirtschaftsausschuss stimmt am Mittwoch darüber ab, ob die Pachten der dreizehn Jagdreviere in der Stadt künftig ausgeschrieben werden sollen. Bislang fand die Vergabe freihändig statt und ging meist an den vorherigen Pächter. Der Antrag dazu kommt aus dem Amt für Liegenschaften und Stadterneuerung. Stadt sieht darin Gebot der Transparenz Für den Leiter der Anlaufstelle Forst- und Landwirtschaft, Immanuel Schmutz, ist das ein "Gebot der Transparenz", dass man nach einem vorher definierten Kriterienkatalog die Vergabe mache, sagte er dem SWR. Kriterien sollen zum Beispiel Pacht- und Jagderfahrung sowie Jagdeffizienz sein. Zudem würden Pächter mit Wohnsitz in Heilbronn vorrangig berücksichtigt. Wie Schmutz weiter sagt, sei es nicht zielführend, jemandem mit Höchstgebot, der in einer anderen Stadt wohne und in Heilbronn jagen will, eine Jagd zu verpachten. So hätten seitherige Pächter auch durchaus Vorteile. "Das finanzielle Gebot soll absolut nicht ausschlaggebend sein. So ist zumindest der Vorschlag, den wir dem Gemeinderat machen. Aus meiner Sicht ist es nicht zielführend, jemandem mit Höchstgebot, der aus Mannheim kommt und in Heilbronn jagen will, eine Jagd zu verpachten." Ein weiteres Kriterium sei zwar auch das Pachtgebot, die Höhe soll aber nur eine geringe Bedeutung haben. Auch entscheide der Gemeinderat oder der Wirtschaftsausschuss nicht allein über die Jagdverpachtung, sondern die Jagdgenossenschaft. Zudem soll es auch bei dieser Praxis eine Verlängerungsoption geben. Jäger mit Sorge um ihre Investitionen Bei den bisherigen Pächtern stößt der Vorschlag auf Unverständnis. So sagt Dirk Boss, für seine erste Pachtperiode seit 2013 habe er knapp 25.000 Euro investiert. Etwa für Niederwildhege, für Jagdeinrichtungen oder die Renovierung der Jagdhütte. Das seien Kosten, die man nicht auf zehn Jahre rechnen könne, sondern für zwei bis drei Pachtperioden, also auf Jahrzehnte.