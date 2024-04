Einzigartige Figur auf dem Wallhausener Friedhof muss weg

Wie besonders dürfen Grabmale gestaltet werden?

Generell muss für Grabmäler wie Grabsteine immer eine Genehmigung der Friedhofsverwaltung eingeholt werden. Was erlaubt ist, das bestimmt die jeweilige Friedhofssatzung der entsprechenden Kommune. Dabei gibt es in der Regel zwei Varianten: Ein Grabfeld mit Gestaltungsvorschrift - diese Vorschriften sind in der Satzung festgehalten und müssen eingehalten werden. Oder ein Grabfeld ohne Gestaltungsvorschrift. Da haben die Trauernden freie Hand, dennoch muss das Grabmal von der Verwaltung genehmigt werden.