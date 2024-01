Vesperkirche Heilbronn: Zulauf wird immer größer

In der Heilbronner Nikolaikirche bekommen Menschen zwei Mal in der Woche ein günstiges Essen. Dazu gibt es Lesungen und Musik. Doch es geht um mehr.

Die evangelische Nikolaikirche in Heilbronn ist die einzige Vesperkirche in Baden-Württemberg, die ganzjährig stattfindet. Beim "Seelenschmaus" am Dienstag und Donnerstag ist jeder willkommen. Im Vordergrund steht das Zusammenkommen von Menschen in unterschiedlichen Lebenslagen.

Ziel: Kommunikation untereinander schaffen

"Alle Menschen sind willkommen", sagt Horst-Werner Neth, Organisator des "Seelenschmaus" und Pfarrer im Ruhestand, der das gemeinsame Mittagessen bereits seit vielen Jahren organisiert. Vor allem Ältere und Alleinstehende kommen.

"Der 'Seelenschmaus' möchte den Menschen in seiner leiblichen als auch seiner seelischen Gegebenheit ansprechen", so Neth. Deshalb gibt es neben einem Mittagessen und Kaffee oder Tee für kleines Geld auch immer dienstags eine Lesung bekannter Heilbronnerinnen und Heilbronner und donnerstags Livemusik am Klavier. Am Dienstag übernahm Stadträtin Verena Schmidt (CDU) das Amt der Lesepatin und las eine inspirierende, kraftspendende Geschichte.

Ich finde Formate wie den "Seelenschmaus" einfach immer unterstützenswert, weil sie das Zusammenleben und den sozialen Zusammenhalt in der Stadt fördern.

Budget der Menschen wird immer geringer

Miriam Haar, Pfarrerin der evangelischen Nikolaikirchengemeinde, bemerkt eine gestiegene Bedürftigkeit in den vergangenen Monaten. Einige Menschen nehmen beim "Seelenschmaus" Kontakt mit ihr auf und berichten von ihren Sorgen.

Durch die allgemeine (...) die Steigerung der Lebenshaltungskosten wird natürlich das Budget, das die Menschen zur Verfügung haben, immer geringer. Und das merken wir auch hier, dass der Zulauf (...) immer größer wird und wir meistens voll sind.

Circa 35 Plätze bietet die Vesperkirche. Das Essen kostet pro Portion 4,50 Euro, was dem Einkaufspreis entspricht. Falls man den Preis nicht stemmen kann, genügen auch 2,50 Euro. Die Differenz wird dann durch Spendengelder ausgeglichen. In Ausnahmefällen bekommt man auch ein Essen umsonst.

Hauptsächlich Stammgäste beim "Seelenschmaus"

Ein Stamm von ungefähr 30 Personen kommt regelmäßig zum "Seelenschmaus", sagt Organisator Horst-Werner Neth. Die Sorge ums Geld belaste die Menschen am meisten, erzählt auch eine Teilnehmerin, die alleinstehend ist und jeden Dienstag in die Nikolaikirche kommt und dort viele Freunde gefunden hat. Sie beschreibt den "Seelenschmaus" als "ein bisschen Lebensfreude, egal wie es außen herum aussieht."