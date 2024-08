Staugefahr: Rückreiseverkehr auf Autobahnen erwartet

Zum Ferienende in Nachbarbundesländern gibt es in der Region Heilbronn-Franken Staugefahr. Probleme werden auf der A6 und A81 erwartet.

Auf den Autobahnen in der Region Heilbronn-Franken wird es am Wochenende teilweise voller, so die Erwartung von Verkehrs-Experten. Unter anderem enden in Rheinland-Pfalz, Hessen und im Saarland die Sommerferien. Das bedeutet, an Engstellen auf Autobahnen kann es länger dauern.

Experte zur Staugefahr auf A6 und A81

Zu den Stauschwerpunkten gehören laut Julian Häußler vom ADAC-Württemberg die A6 und A81. Auf der A6 herrscht bei der Baustelle bei Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) am Wochenende Staugefahr. In beiden Fahrtrichtungen sollten sich Autofahrer auf Verzögerungen einstellen. In Fahrtrichtung Mannheim könne es außerdem zwischen Sinsheim und Kreuz Walldorf zu Staus kommen.

Laut Stauauswertung des ADAC ist die A81 meist nicht ganz so staubelastetet wie die A6. Aber auch dort gibt es Baustellen zwischen Hölzern und Möckmühl (beide Kreis Heilbronn) wegen der Instandsetzung der Kochertalbrücke. Dort kann es demnach auch zu Staus kommen.