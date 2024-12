per Mail teilen

Das Landgericht Ingolstadt hat einen Mann und eine Frau zu lebenslangen Freiheitsstrafen verurteilt. Sie hatten eine Frau aus Eppingen ermordet, die der Angeklagten ähnlich sah.

Nach fast einem Jahr sind im Prozess um den Mord an einer "Doppelgängerin" in Eppingen am Donnerstag die Urteile gesprochen worden. Die beiden Angeklagten wurden wegen gemeinschaftlichen Mordes verurteilt. Die Anträge von Staatsanwaltschaft und Verteidigung waren weit auseinander gegangen. Die Staatsanwaltschaft hatte für die beiden Angeklagten lebenslange Haftstrafen verlangt, die Verteidiger plädierten dagegen auf Freispruch.

Tat mit über 50 Messerstichen

Laut Gericht hat die 25-Jährige wegen Familienstreitigkeiten eine Doppelgängerin gesucht, um ihren Tod vorzutäuschen und untertauchen zu können. Die Kammer stellte die besondere Schwere der Schuld bei der Angeklagten fest und ordnete Sicherungsverwahrung an. Sie wird damit keinesfalls vor 15 Jahren aus der Haft entlassen. Sie hat laut Gericht den Mittäter zu dem Mord angestiftet. Das 23-jährige Opfer aus Eppingen, das der Angeklagten sehr ähnlich sah, wurde mit über 50 Messerstichen umgebracht.

Mord an "Doppelgängerin" wäre fast unentdeckt geblieben

Der Mord wäre beinahe unentdeckt geblieben. Im Sommer 2022 war die 23-Jährige aus Eppingen tot in einem Auto bei Ingolstadt entdeckt worden. Bekannte der Angeklagten waren zunächst tatsächlich davon ausgegangen, dass es sich bei der Leiche um die 25-Jährige handelt. Bei der Obduktion des Opfers kamen aber Zweifel an der Identität auf. Danach wurden die für tot gehaltene Frau und ihr Bekannter festgenommen. Das Verfahren vor dem Landgericht Ingolstadt war bereits im Januar gestartet. Es kam immer wieder zu Verzögerungen im Ablauf.