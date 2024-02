per Mail teilen

Möglicherweise zieht sich die landeseigene SWEG doch nicht wie angekündigt von der Frankenbahn zurück. Laut Medienbericht will sie weiterfahren.

Die landeseigene Südwestdeutsche Landesverkehrs GmbH (SWEG) will jetzt doch weiter auf der Frankenbahn fahren. Das meldet die "Heilbronner Stimme". Demnach zeichnet sich ab, dass sich sonst niemand auf die Strecke bewirbt. Noch im September hieß es, dass sich die Frist für die Ausschreibung von Dezember 2023 auf Juni 2024 verschiebt. Nach eigenen Angaben liegt der Heilbronner Stimme ein internes Schreiben des Staatsunternehmens an die Mitarbeiter vor, woraus hervorgeht, dass sich die SWEG an der Ausschreibung beteiligt.

Wegen "unkalkulierbarer Streikmaßnahmen" wieder abgeben

Anfang 2022 war die SWEG als Notlösung eingesprungen, als der ursprüngliche Betreiber Abellio Pleite gegangen war. Im Herbst 2022 hatte sie angekündigt, die Frankenbahn wieder abgeben zu wollen - wegen "unkalkulierbarer Streikmaßnahmen der Gewerkschaft der Lokführer", wie es damals hieß.

Außer der SWEG fährt auf der Frankenbahn noch das Unternehmen Go-Ahead, das zur Österreichischen Bundesbahn gehört. Die Strecke gilt als in die Jahre gekommen, denn eine Sanierung steht weiter aus. Die Infrastruktur wird von der Deutschen Bahn betrieben.