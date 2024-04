Streiks im Nahverkehr: Wie kommen Schüler jetzt in die Schule?

In Heilbronn wird am Donnerstag und Freitag erneut der öffentliche Nahverkehr bestreikt. Hintergrund ist der Tarifkonflikt. Davon betroffen sind auch Schülerinnen und Schüler.

Die Tarifkonflikt im öffentlichen Nahverkehr ist festgefahren. Deshalb kommt es erneut zu Streikaktionen, so auch in Heilbronn. Die Folgen werden teils auch Schülerinnen und Schüler zu spüren bekommen. Laut ver.di müssen sich Fahrgäste auf erhebliche Einschränkungen einstellen. So werden in Heilbronn etwa Stadtbusse nicht fahren, S-Bahnen müssen umgeleitet werden, da auch die Leitstelle bestreikt wird.

Was aber machen, wenn der Schulbus nicht kommt? Wenn der nicht fahre, dann werde sie wahrscheinlich daheimbleiben, meint etwa eine Schülerin aus Beilstein (Kreis Heilbronn). Sie habe dann einfach keine andere Möglichkeit zur Schule zu kommen. Eine andere Schülerin findet, die Eltern könnten einen auch nicht immer fahren. Es passiere so schon öfters mal, dass Busse nicht kommen.

Abiturprüfungen beginnen

Definitiv ganz pünktlich in die Schule kommen sollten Schülerinnen und Schüler, die am Donnerstag in die Abiturprüfungen starten. Los geht es zunächst an den allgemein bildenden Schulen mit Biologie. Am Freitag beginnt das Abitur an den Beruflichen Gymnasien mit Mathematik.

ver.di will Druck durch Streiks erhöhen

Im Tarifkonflikt möchte ver.di jedenfalls den Druck weiter erhöhen. Norbert Török von ver.di in Heilbronn hofft dadurch auf Bewegung bei den Arbeitgebern. „Also es geht gar nicht um Entgelt, sondern es geht wirklich um Arbeitsbedingungen und zum Beispiel um Arbeitszeitverkürzungen", so Török. Diese würden dringend benötigt, da Kolleginnen und Kollegen etwa im Busverkehr-Schichtdienst im Alter teils krank würden und dann reduzieren müssten, so der Gewerkschaftssekretär. Die nächste Verhandlungsrunde steht am 24. April an.