Vor den Tarifverhandlungen in der nächsten Woche gibt es in der Region am Donnerstag noch mal Streiks: Bei der Heilbronner Versorgungs GmbH und den Entsorgungsbetrieben.

Für die Region Heilbronn-Franken sollen es voraussichtlich die letzten Streiks sein, bevor es in der nächsten Woche in die zweite Runde der Tarifverhandlungen geht. Diese finden am 22. und 23. Februar in Potsdam statt. Gestreikt wird bei der Heilbronner Versorgungs GmbH HNVG und bei den Entsorgungsbetrieben. Die Streiks sollen den ganzen Tag dauern, zusätzlich gibt es Kundgebungen in der Weipertstraße und vor der Kläranlage. HNVG rechnet nicht mit Einschränkungen Bei der HNVG rechnet man aktuell mit keinen Einschränkungen für die Endkunden, sagte eine Sprecherin dem SWR. Auch die Erreichbarkeit des Kundencenters soll kaum beeinträchtigt werden, es könne aber zu längeren Wartezeiten am Schalter oder am Telefon kommen. Gefordert sind 10,5 Prozent In Baden-Württemberg sind von den Tarifgesprächen rund 350.000 Menschen betroffen, wie der Kommunale Arbeitgeberverband berichtete. Die Laufzeit des neuen Tarifvertrags soll nach dem Willen von ver.di zwölf Monate betragen. Die Gewerkschaft fordert 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens jedoch 500 Euro.