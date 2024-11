Evakuierte Realschule in Eppingen: Ursache bekannt

per Mail teilen

Nachdem am Freitag eine Realschule in Eppingen evakuiert werden musste, weil Schülerinnen und Schüler über Atemwegsreizungen klagten, steht nun die Ursache fest.

Laut Polizei haben sich die Vermutungen bestätigt: Grund für die Atemwegsreizungen bei 45 Schülerinnen und Schülern in der Selma-Rosenfeld-Realschule in Eppingen (Kreis Heilbronn) war ein Pfefferspray. Das bestätigte die Polizei dem SWR. Der Behälter wurde in einem Mülleimer im Schulgebäude gefunden. Das Spray soll absichtlich versprüht worden sein - von wem, das ermittelt jetzt die Polizei.

Unterricht soll ab Montag wieder regulär stattfinden

Bei dem Großeinsatz am Freitag waren rund 70 Einsatzkräfte mit 31 Einsatzfahrzeugen vor Ort. Das Schulgebäude mit rund 980 Schülerinnen und Schülern musste komplett geräumt werden. Die Schülerschaft wurde zur Betreuung in der Stadthalle untergebracht. Am Montag soll der Schulbetrieb wieder ganz normal stattfinden.