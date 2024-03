Auch Schokolade aus Gundelsheim könnte teurer werden

per Mail teilen

Die Preise für Kakao sind derzeit so hoch wie nie. Der Schokoladenhersteller Schell aus Gundelsheim spürt ebenfalls die Auswirkungen, sieht aber auch etwas Positives.

Hohe Kosten für Kakao könnten dafür sorgen, dass Schokolade in Zukunft teurer wird. Auch beim Schokoladenhersteller Schell in Gundelsheim (Kreis Heilbronn). Der Preis für den Rohstoff ist nämlich so hoch wie noch nie. Eine Tonne Rohkakao liegt momentan mit rund 5.500 Euro auf einem Rekordhoch. Zum Vergleich: Vor einem Monat waren es noch um die 4.000 Euro. Vor einem Jahr gerade einmal 2.500 Euro.

Chocolatier Schell: Preiserhöhungen waren an der Zeit

Für Eberhard Schell, Konditormeister und Chocolatier aus Gundelsheim (Kreis Heilbronn), sind die Preiserhöhungen jedoch längst überfällig. Viele Kakaobauern waren laut Schell aufgrund der schlechten Bezahlung nicht mehr in der Lage, von ihrer Arbeit zu leben. Das habe sich bereits etwas gebessert, sodass die Kakaobauern nun zumindest ein wenig von den hohen Preisen profitieren.

Da auch die Kosten für Zucker, Milch und Kakaobutter in den letzten Jahren gestiegen sind, sehen sich viele Schokoladenhersteller jetzt unter Handlungszwang. Schell glaubt, dass auch seine Preise gegen Herbst steigen werden. Bei der Großindustrie sieht er ein anderes Problem. "Die werden bestimmt versuchen, am teuren Produkt zu sparen", mutmaßt er. Anstelle von gestiegenen Preisen könnte es auch Anpassungen in Qualität und Portionsgröße geben.

Warum wird der Kakao so teuer?

Mitschuld hat der Klimawandel. Durch Extremwetterverhältnisse in den Hauptproduktionsländern wie der Elfenbeinküste und Ghana wird der Kakao knapper. Lange Dürreperioden, Starkregen und Überflutungen lassen die Ernte leiden. Auch eine durch Blattläuse übertragene Viruskrankheit (CSSVD) macht den Kakaobäumen zu schaffen.