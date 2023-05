Lauda-Königshofen: Polizei findet Sturmgewehr und Pistolen im Kofferraum

per Mail teilen

In Lauda-Königshofen haben Polizeibeamte bei einer Kontrolle im Kofferraum des Fahrzeugs einer 26-Jährigen mehrere Schusswaffen und Munition entdeckt.

Am Montagvormittag haben Polizeibeamte in Lauda-Königshofen (Main-Tauber-Kreis) im Kofferraum eines Pkw einer 26-jährigen Frau insgesamt zwölf Waffen gefunden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, entdeckten die Beamten die Waffen bei der Kontrolle des Wagens. Der 36 Jahre alte Beifahrer hatte laut Mitteilung der Polizei den Eindruck erweckt, unter Drogeneinfluss zu stehen.

Maschinenpistole und Luftgewehr im Kofferraum

Im Verlauf der Kontrolle wurden dann zwar keine Betäubungsmittel gefunden, dafür allerdings mehrere Pistolen, ein Sturmgewehr, eine Maschinenpistole sowie ein Luftgewehr. Außerdem führte das Paar nicht nur passendes Werkzeug für die Schusswaffen mit, sondern auch diverse Munitionsarten, heißt es.

Die Waffen und die Munition wurden beschlagnahmt. Warum die beiden die Waffen in ihrem Kofferraum transportierten, ist den Angaben zufolge bislang nicht geklärt.