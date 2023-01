Schweizer Stuben Areal in Wertheim soll Wohngebiet werden

Die Stadt Wertheim stellt am Dienstag den Entwurf für die künftige Bebauung des Areals Schweizer Stuben im Teilort Bettingen vor.

Die Stadt Wertheim (Main-Tauber-Kreis) will die ehemalige Hotelanlage in ein Wohngebiet umwandeln. Geplant sind auf dem rund 3,6 Hektar großen Gelände Ein-, Zwei- und Mehrfamilienhäuser. An dem Entwurf, der am Dienstag um 18 Uhr in der Mainwiesenhalle vorgestellt wird, hatten sich auch zahlreiche Bettinger Bürger mit Ideen zur künftigen Nutzung beteiligt.

Kulinarisches Highlight im Main-Tauber-Kreis

Die Hotelanlage war 1971 gegründet worden und hatte mit ihrem Sternerestaurant bundesweite Bekanntheit erlangt. 2002 mussten die Schweizer Stuben allerdings Insolvenz anmelden. Seitdem lag das Areal trotz verschiedener Eigentümer brach. 2020 hatte die Stadt das Gelände für 1,7 Millionen Euro erworben. Im Februar will sich der Gemeinderat mit dem Konzept befassen, dann soll zügig mit dem Abbruch der sechs Gebäude begonnen werden.