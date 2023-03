Ermittlungen zur Brandursache auf Pferdehof in Neuenstadt laufen

Nach dem Brand auf einem Pferdehof in Neuenstadt am Kocher am Wochenende laufen die Ermittlungen weiter. Ein Gutachter war am Dienstag vor Ort.

Laut Polizei begutachtete ein Brandermittler am Dienstag die Brandruine in Neuenstadt am Kocher (Kreis Heilbronn). Die Ermittlungen gestalten sich den Angaben zufolge allerdings schwierig. Das Gebäude sei einsturzgefährdet. Warum das Feuer in der Nacht zum Sonntag in der Stallung, die zu einer Pferdepension gehört, ausbrach, ist bis jetzt noch unklar, heißt es. Die ganze Stadt nehme Anteil, sagte Neuenstadts Bürgermeister Andreas Konrad (parteilos). Die Betreiber des Pferdehofs posteten nach dem Brand eine emotionale Botschaft auf Facebook. Unser Zuhause. Unsere Kindheit und Erinnerungen. Unsere Stallungen. Unsere Pferde - Alles weg in einer Nacht 💔 Wir sind...Posted by Pferdepension Lang on Monday, March 13, 2023 Emotionale Botschaft der Betreiber der Pferdepension "Unser Zuhause. Unsere Kindheit und Erinnerungen. Unsere Stallungen. Unsere Pferde - Alles [sic] weg in einer Nacht", heißt es da. Und: "Wir sind schockiert, unfassbar traurig und in Gedanken bei allen Pferdebesitzern, die ihr Pferd in dieser Nacht verloren haben!" Auch unter dem Facebook-Post ist die Anteilnahme groß. Userinnen und User bedanken sich für den engagierten Einsatz der Pferdehof-Betreiber oder drücken ihr Mitgefühl aus. "[..] Ich wünsche allen Beteiligten und Trauernden ganz viel Kraft für die kommende Zeit", heißt es da beispielsweise. Den Menschen fehlen die Worte, ist immer wieder zu lesen. Bei dem Brand verendeten sieben Pferde, mehrere Menschen erlitten Rauchgasvergiftungen.