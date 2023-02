26-Jährige neue Bezirkskantorin in Crailsheim

Vokalensemble Sjaella

Ola Gjeilo:

"Shimmering"

Pietro Ferrario:

"Jubilate Deo"

Eriks Esenvalds:

"O salutaris hostia"

John Dowland:

"Come away, come sweet love"

Hugo Distler:

"Nun bitten wir den heiligen Geist"

Traditional:

"The drunk scotsman", Schottisches Trinklied

"The trees they grow so high", Englisches Trinklied

"Huldra", Norwegisches Volkslied

"Gadevisen", Dänisches Volkslied

(Konzert vom 22. Juli 2018 in der Wallfahrtskirche Hohenstadt)



Orgelduo Ausra & Vidas Pinkevicius

Johann Sebastian Bach:

Brandenburgisches Konzert Nr. 1 F-Dur, BWV 1046, bearbeitet für Orgel zu 4 Händen

Ludwig van Beethoven:

Adagio für eine Flötenuhr F-Dur WoO 33 Nr. 1, Fassung für Orgel zu 4 Händen

(Konzert vom 5. August 2022 im Heilig-Kreuz-Münster Schwäbisch Gmünd)



Supersonus

Marco Ambrosini:

Fantasia für Maultrommel und Cembalo

Jean Philippe Rameau:

Allmande aus der Suite für Cembalo Nr. 1 a-Moll

Girolamo Frescobaldi:

Toccata seconda

Traditional:

"Polska"

Wolf Janscha:

Ananda rasa für Maultrommel und Cembalo

Girolamo Frescobaldi:

Preludio und Toccata per le levatione für Orgel. Bearbeitet für Kannel und Schlüsselfidel

(Konzert vom 18. Juli 2017 in der Johanniskirche Schwäbisch Gmünd)



Valer Sabadus (Countertenor)

Spark

Antonio Vivaldi:

Arie des Anastasio aus "Giustino" RV 717

Erik Satie:

"Les Anges" aus "3 mélodies de 1886"

Ralph Vaughan Williams:

Fantasia on Greensleeves

(Konzert vom 17. Juli 2019 in der Augustinuskirche Schwäbisch Gmünd)